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«Беларусьфильм» показал трейлер исторической драмы о Янке Купале

3 июня «Беларусьфильм» опубликовал первый трейлер своего самого крупного кинопроекта в 2019 году — исторической драмы «Купала». Фильм расскажет о жизни народного поэта Беларуси и ключевого классика беларусской литературы Янки Купалы на фоне исторических событий первой половины 20-го века.

Съемки картины начались прошлым летом и проходили в Беларуси, в том числе в музее архитектуры и быта в Озерце, а также в Литве и России. Режиссер фильма — Владимир Янковский. Роль Янки Купалы в основной части фильма исполнил Николай Шестак, актер из Латвии с беларусскими корнями — он был выбран в том числе благодаря поразительному внешнему сходству с молодым поэтом. В роли Паулины Меделки снялась актриса театра имени Горького Вероника Пляшкевич. Продолжительность фильма должна составить 2 часа 40 минут.

Премьера ленты «Купала» ожидается в 2020 году.

18:41 03/06/2019
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