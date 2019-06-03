«Беларусьфильм» показал трейлер исторической драмы о Янке Купале

Съемки картины начались прошлым летом и проходили в Беларуси, в том числе в музее архитектуры и быта в Озерце, а также в Литве и России. Режиссер фильма — Владимир Янковский. Роль Янки Купалы в основной части фильма исполнил Николай Шестак, актер из Латвии с беларусскими корнями — он был выбран в том числе благодаря поразительному внешнему сходству с молодым поэтом. В роли Паулины Меделки снялась актриса театра имени Горького Вероника Пляшкевич. Продолжительность фильма должна составить 2 часа 40 минут.





Премьера ленты «Купала» ожидается в 2020 году.