Женщина отмечает, что полет задержался, но история не об этом. «На борт допустили двух гражданок РФ в совершенно невменяемом состоянии (еще во время посадки)», — отмечает пассажирка.





Сотрудники аэропорта сказали, что снимать кого-то с посадки не в их компетенции. Ольга отмечает, мол, старший бортпроводник видел, в каком состоянии зашли эти две пассажирки в самолет, но не предпринял никаких действий к тому, чтобы их сняли сразу.





Ольга подозревает, что опьянение было не только алкогольным, и продолжает рассказ:





— Эти две гражданки РФ пели песни, размахивали руками, кричали, пытались доставать багаж других пассажиров с полок. Далее начали выкрикивать оскорбительные шутки в адрес всей Беларуси, смеялись над белорусским языком, когда бортпроводник делал объявления.





Ольга выразила свои претензии, договориться не получилось, в итоге она потребовала у бортпроводника вызвать милицию по прилете.





— Возле трапа стоял наряд милиции. Первыми словами было: «А куда вы опаздываете? Какой у вас поезд? Во сколько? Давайте посмотрим варианты». Я спросила: «А вы каким боком к опозданию самолета и к моим билетам?» Они ответили: «Ну надо же в первую очередь. Чтобы вы успели на поезд в Варшаву, а остальное подождет».





В общем, всеми возможными способами уклонялись от составления протокола. И только после моего заверения, что я никуда не поеду, пока не будет составлен протокол, с тяжелыми вздохами мы все направились в дежурную часть.





На месте появился старший чин и попросил объяснить суть претензий. Дальнейшие споры заняли минут 20.





— Потом открылась дверь, зашел какой-то сотрудник аэропорта с вопросом: «Ну так что делать будем? Их ждет самолет на Киев, багаж транзитный, в самолете уже. Снимать багаж? Или летят?» Протокол опроса мне также запретили сфотографировать. Бортпроводников на опрос никто не вызывал. Единственное, что знаю точно: на свой киевский рейс ночью они не попали.





За разъяснениями Оnliner.by обратился в «Белавиа»:





— Действительно, на рейсе 946, следовавшем из Санкт-Петербурга в Минск 31 мая, произошел конфликт между пассажирами. Во время раздачи питания к кабинному экипажу обратился один из пассажиров с просьбой вызвать милицию по прибытии рейса в Минск. До этого момента замечаний со стороны других пассажиров не поступало, а также не было замечено ситуаций, угрожающих безопасности полета. Экипаж сделал все возможное, чтобы уладить конфликт до посадки. После того, как конфликт погасить не удалось, экипаж вызвал милицию.





Отмечается, что бортпроводники не слышали оскорбительных шуток. В теории такое могло быть. «Мова» звучит на борту во время приветственной информации, ее озвучивает старший бортпроводник, остальные показывают демо (как себя вести в случае ЧП), поэтому не особо слышно, что в этот момент говорят пассажиры.





В милиции ситуации тоже не подтверждают оскорбительные шутки.





— Гражданки РФ были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Женщины признали свою вину, оплатили штраф, их отпустили, — сообщили в ГУВД Минского горисполкома.