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Мост через Свислочь у Дворца спорта демонтировали - новый обойдется в $150 тысяч

Пешеходный мост через Свислочь неподалеку от Дворца спорта демонтировали.
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Как сообщает «Минск-Новости» директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик, сооружение находится на капремонте, завершить который планируют до начала II Европейских игр.

По словам собеседника, после ремонта облик объекта особо не изменится. Строители установят новую балку взамен старой. Демонтированная конструкция досталась городу от немцев после Второй мировой войны. При помощи таких элементов они строили быстрые переправы. 

В Минске на мосту через Свислочь она служила с 1947 года. И неизвестно, сколько до этого использовалась немецкими солдатами.

Во время капремонта моста будут установлены новые перила, покрытие. Стоимость ремонта оценивается в 300 тыс. рублей.

15:42 03/06/2019
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