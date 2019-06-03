Собака в наморднике покусала 7-летнюю девочку в Гродно





Произошло все около 16 часов. 31-летний мужчина вместе с собакой породы метис сидел за столиком в летнем кафе. Его питомец на поводке и с матерчатым намордником лежал рядом.





Проходя мимо, девочка не приближалась к животному, не пыталась его погладить, но в какой-то момент собака укусила ее за локоть. После произошедшего владелец пса ушел из ларька. Однако произошедшее увидел местный житель, который направился вслед за мужчиной и сообщил о произошедшем в милицию.





В больнице девочке назначено лечение. Мама написала заявление в милицию, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть причиненных повреждений.





Октябрьским РОВД Гродно по данному факту проводится проверка.



