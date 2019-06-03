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Собака в наморднике покусала 7-летнюю девочку в Гродно

В воскресенье днем местная жительница отпустила дочь в ларек возле магазина «Алми» по улице Огинского за квасом. Спустя какое-то время девочка вернулась домой и рассказала, что ее за локоть укусила собака.


Произошло все около 16 часов. 31-летний мужчина вместе с собакой породы метис сидел за столиком в летнем кафе. Его питомец на поводке и с матерчатым намордником лежал рядом. 

Проходя мимо, девочка не приближалась к животному, не пыталась его погладить, но в какой-то момент собака укусила ее за локоть.  После произошедшего владелец пса ушел из ларька. Однако произошедшее увидел местный житель, который направился вслед за мужчиной и сообщил о произошедшем в милицию.

В больнице девочке назначено лечение. Мама написала заявление в милицию, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть причиненных повреждений.

Октябрьским РОВД Гродно по данному факту проводится проверка.

В начале этого года владелец данного питомца уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных. Ему было назначено наказание в виде штрафа, передает гродненская милиция.

15:33 03/06/2019
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