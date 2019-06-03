А не слишком ли много самоубийств в армии?! В субботу - контрактник, сегодня - пограничник
Информация об очередных "самоубийствах" военнослужащих в белорусской армии появилась в Telegram-канале NEXTA.
В частности, сообщается, что в 11-й механизированной бригаде одной из частей Слонима повесился контрактник: «Его отпустили на выходные домой, но он нашел способ не возвращаться». Военные подтверждают: случай был 1 июня, обстоятельства выясняются.
Пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров прокомментировал Onliner эту информацию:
— Военным ведомством совместно с компетентными органами уже изучены обстоятельства самоубийства военнослужащего, проходившего службу по контракту в одной из частей слонимского гарнизона. Причины поступка, совершенного во внеслужебное время, абсолютно не связаны с прохождением службы и обусловлены личными обстоятельствами.
Макаров уточнил, что военнослужащий в части характеризовался положительно и добросовестно выполнял должностные обязанности. Министерство обороны и сослуживцы выразили соболезнования близким погибшего, им оказывается необходимая помощь.
Тот же канал NEXTA сообщил о еще одном самоубийстве. По его данным, на заставе «Плюсы» Полоцкого погранотряда застрелился пограничник.
Эту информацию подтвердили в Погранкомитете. Здесь рассказали Onliner, что тело было найдено сегодня около 10:00. Погибший — старший прапорщик 1979 года рождения, он служил в одном из подразделений Полоцкого погранотряда. Известно, что в момент гибели мужчина находился на службе.
На место происшествия отправилась опергруппа пограничников, представители правоохранительных органов, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
13:50 03/06/2019