В частности, сообщается, что в 11-й механизированной бригаде одной из частей Слонима повесился контрактник: «Его отпустили на выходные домой, но он нашел способ не возвращаться». Военные подтверждают: случай был 1 июня, обстоятельства выясняются.

Владимир Макаров прокомментировал Пресс-секретарь Минобороныпрокомментировал Onliner эту информацию:





— Военным ведомством совместно с компетентными органами уже изучены обстоятельства самоубийства военнослужащего, проходившего службу по контракту в одной из частей слонимского гарнизона. Причины поступка, совершенного во внеслужебное время, абсолютно не связаны с прохождением службы и обусловлены личными обстоятельствами.





Макаров уточнил, что военнослужащий в части характеризовался положительно и добросовестно выполнял должностные обязанности. Министерство обороны и сослуживцы выразили соболезнования близким погибшего, им оказывается необходимая помощь.