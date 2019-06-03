



Семен Розенфельд родился в 1922 году, в местечке Терновка Винницкой области. Был призван в Красную армию. В июне 1941 года его полк стоял между Минском и Барановичами. В конце июля 1941 года Розенфельд попал в окружение, был ранен, а затем взят в плен.





Находился сначала в Минске, в концлагере СС на улице Широкой, а в сентябре 1943 года был отправлен в лагерь Собибор.





В результате восстания скрывался в лесах, затем снова присоединился к Красной армии. Оставил на рейхстаге надпись «Барановичи—Собибор—Берлин».







