Умер последний участник восстания в Собиборе. Он выжил в минском концлагере
В Израиле умер последний из участников восстания в лагере смерти Собибор Семен Розенфельд. Ему было 96 лет.
Семен Розенфельд родился в 1922 году, в местечке Терновка Винницкой области. Был призван в Красную армию. В июне 1941 года его полк стоял между Минском и Барановичами. В конце июля 1941 года Розенфельд попал в окружение, был ранен, а затем взят в плен.
Находился сначала в Минске, в концлагере СС на улице Широкой, а в сентябре 1943 года был отправлен в лагерь Собибор.
В результате восстания скрывался в лесах, затем снова присоединился к Красной армии. Оставил на рейхстаге надпись «Барановичи—Собибор—Берлин».
Восстание в Собиборе — одно из двух (наряду с восстанием в Треблинке в августе 1943 года) успешных восстаний заключенных концлагерей за все время Второй мировой войны.
Источник: nn.by
13:27 03/06/2019
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