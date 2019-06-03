Не выдержало сердце: рыбак поплыл за снастью и утонул





Житель Слонима (1963 г.р.), приехал порыбачить с коллегой 31 мая, рассказал Intex-press Алексей Суворов, председатель Барановичской районной организации ОСВОД.





Все выходные мужчины провели на водохранилище. В воскресенье, 2 июня, они собирались уезжать – сдули лодку, упаковали вещи. Но вспомнили, что в воде – на расстоянии около 150–170 метров от берега – осталось устройство для определения клева рыбы. Приятель погибшего предложил снова надуть лодку, но мужчина отказался – решил, что сможет добраться вплавь.





– Все это время коллега наблюдал за плывущим с берега. На несколько минут мужчина отвлекся, а когда снова посмотрел на воду, своего друга не увидел, – рассказал Алексей Суворов. – Тогда он снова распаковал лодку, поплыл к месту, где потерял из виду погибшего, но самостоятельно найти его не смог. После этого вызвал милицию и спасателей, они и нашли тело.









По предварительным данным, утонувшему рыбаку стало плохо. У него были проблемы с сердцем, а несколько лет назад мужчина перенес инсульт.