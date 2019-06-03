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Римский Папа рассказал о конце света

По словам Папы, конец света наступит, когда люди перестанут любить друг друга.

Папа Франциск, архивное фото

Мы становимся счастливыми, если делаем счастливыми других, подчеркнул Папа во время встречи с молодежью и семьями. Она прошла 1 июня 2019 г. в румынском городе Яссы.

Франтишек выразил радость в связи с тем, что во встрече принимали участие представители разных народов. "Святой Дух собирает всех нас и помогает открыть красоту бытия вместе, возможности встречи, чтобы шагать вместе. Каждый со своим языком и традицией, но счастлив быть среди братьев ", - заметил он.

"Нелегко идти вместе, правда? Это дар, о котором мы должны просить, это работа, которую мы должны делать и сокровище, которое должны передавать!", - сказал Святой Отец.

Папа напомнил о важности сохранения корней и передачи веры в семье. "Не забывай о твоей матери и бабушке, а также о той простой, но сильной вере, которая характеризовала их и давала им силу и постоянство, чтобы шагать вперед и не опускать руки", - призвал Франтишек.

Понтифик подчеркнул, что вера "не очень ценится на бирже", но она способствует строительству Царства Божия и стимулирует любовь. "Мы все цветем, когда чувствуем себя любимыми, потому что любовь пускает корни и призывает нас пустить их в жизнь других. (...) Мы принадлежим друг другу, а личное счастье приходит, когда мы делаем счастливыми других. Все остальное - сказки", - подчеркнул Папа.

Франтишек сослался на пророчество одного святого румынского отшельника, который, на вопрос о том, когда наступит конец света, ответил: "Когда зарастут тропинки между соседями".

"То есть, когда больше не будет христианской любви и понимания между братьями, родственниками, христианами и народами! Когда люди перестанут любить друг друга, тогда и наступит конец света, ибо без любви и без Бога ни один человек не может жить на земле!", - подтвердил Святой Отец.

Папа обратил внимание на большое количество "провокаций", которые могут "привести в отчаяние и заставить закрыться в себе". Перед лицом этих опасностей, вера всегда помогает человеку дарить другим лучшее в себе. 

Источник: vaticannews.va
12:17 03/06/2019
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