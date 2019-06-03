На Полесье в аварии погибла 10-летняя девочка. За рулем была ее мать
2 июня в Житковичском районе около полуночи автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
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37-летняя жительница Житковичей за рулём Renault двигалась по трассе Р-23. В определённый момент машина съехала в кювет и перевернулась. В аварии погибла 10-летняя дочь водителя, передает СК.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Обстоятельства произошедшего выясняются.
12:04 03/06/2019