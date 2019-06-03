Экперт: Белорусская система подготовки кадров потерпела полный провал

Проблема несоответствия белорусского высшего и профессионального образования требованиям современной экономики с каждым годом становится все острее, пишет zautra.by





— В Беларуси по формальным показателям уровень образования является очень высоким, но при этом уровень ВВП на душу населения находится на уровне Ботсваны, — заявил член Общественного Болонского комитета, профессор Владимир Дунаев на дискуссии «Кадры решают все», организованной агентством «Твое завтра».





Если мы такие умные, то почему такие бедные? По мнению экспертов, основная причина такого положения вещей в том, что целью образования в Беларуси является не решение экономических задач, а обеспечение стабильности существующей политической системы.





Советское наследие





— Между белорусским обществом и властью существует своеобразный социальный контракт. Он заключается в том, что общество поддерживает власть (или, по крайней мере, не протестует против нее), а власть за это дает гражданам пускай не очень качественное, но дешевое и доступное образование, а главное невзыскательного работодателя, — рассказывает Владимир Дунаев.





С каким бы уровнем знаний и профессиональных навыков студент ни закончил высшее учебное заведение, он все равно получает по распределению первое рабочее место. При этом ВУЗы все больше и больше отрываются от реальности, подготавливая специалистов по безнадежно устаревшим учебным программам, которые не отражают нужды работодателей.





— Сегодня работодатели, разве что за исключением ПВТ, никак не участвуют в разработке учебных программ. ВУЗ решает что, как и сколько изучать, а работодатель только обеспечивает гарантируемое трудоустройство, — говорит эксперт.









Не лучше обстоят дела и с платными ВУЗами, так как частные учебные заведения ориентируются не на рынок труда, а на пожелания оплачивающих обучение родителей студентов. В результате негосударственные ВУЗы выпускают огромное количество юристов, экономистов и дизайнеров, которые затем в абсолютном большинстве случаев работают не по специальности.





— Длительное время такая модель взаимоотношений всех в общем-то устраивала. Она обеспечивала статус-кво социальных, экономических и властных отношений, оставшихся нам в наследие от СССР, — считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.





Выпускники ВУЗов получали гарантированные рабочие места, а государство — дешевую рабочую силу. Однако теперь ситуация изменилась.





Социальный контракт утратил силу





— Сегодня появляется все больше и больше свидетельств, что нынешняя модель уже не способна дальше обеспечивать этот социальный контракт, — считает Арсений Сивицкий.





По его словам, основную роль в этом сыграло падение мировых цен на энергоресурсы и ухудшение отношений с Российской Федерацией.





— Беларусь сейчас потеряла практически всю нефтяную ренту и финансовые дотации, которые получала от союза с Россией, а без них экономический рост фактически остановился. Нынешние кадры не в состоянии обеспечивать нормальное функционирование экономики, а государство не имеет возможности платить работникам более-менее приемлемые зарплаты. Таким образом, нынешняя система подготовки кадров потерпела полный провал, — говорит эксперт.





Государство должно как можно быстрее признать этот провал и приступить к реформированию системы образования.





— Программа этих реформ уже написана и даже подписана Беларусью в 2015 году, когда она присоединилась к Болонскому процессу. Тогда была согласованна дорожная карта реформ. Однако практически ничего из прописанного там, на сегодняшний день не реализовано, — рассказывает Владимир Дунаев.





На смену «дорожной карте» пришел «стратегический план действий», в котором обещают сделать до 2022 года то, что не было выполнено до 2018-го. Однако, шансы, что на этот раз реформы будут проведены в срок, также близки к нулю.









По словам Дунаева, чиновники, отвечающие за образование, намерено затягивают реализацию положений Болонского процесса, так как не хотят менять учебные программы, переподготавливать преподавательские кадры, а главное боятся утратить «монополию на распределение социальных статусов».





— Пока эта монополия у них сохранится, никаких существенных реформ, действительно направленных на оздоровление рынка труда и переориентацию образования на нужды работодателей, ждать не приходится. Пока власти не разрушат эту монополию — экономическое отставание нашей страны будет нарастать, — констатирует Владимир Дунаев.