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Представители Секретной службы США посетили Беларусь

В Следственном комитете РБ прошла встреча с сотрудниками Секретной службы Соединенных Штатов Америки Ириной Гейман и Джоном Ляу, а также офицером по региональной безопасности посольства США в Беларуси Дуайтом Дж. Брауном.


В ходе встречи стороны обменялись информацией об основных направлениях работы Следственного комитета и Секретной службы. 

Так двумя основными видами деятельности Секретной службы являются обеспечение охраны президента и вице-президента США при их перемещениях, как в пределах страны, так и на территории иностранных государств, а также обеспечение охраны первых лиц иных стран, посещающих территорию Соединенных Штатов Америки. 

Вторым непосредственным направлением деятельности является расследование преступлений в финансовой сфере, к которой относят незаконный оборот денежных средств (в том числе легализация «отмывание» средств, полученных преступным путем), подделку денег, мошенничества в отношении кредитных карт и в банковской сфере (киберпреступность).


Американской стороной приведены примеры расследуемых уголовных дел, предметом которых является хищение реквизитов более 75 млн. банковских карт. Также коллеги поделились опытом успешного сотрудничества с Литовской Республикой, Латвийской Республикой, Эстонской Республикой и Украиной, где по представленной ими информации привлечены к уголовной ответственности виновные в киберпреступлениях лица.

На встрече подчеркивалась важность вопроса заключения двустороннего соглашения об оказании правовой помощи с проработкой механизма ускорения процесса взаимодействия и обмена информацией, а также соглашения об обоюдной выдаче лиц, совершивших преступления.

Стороны условились поддерживать рабочие контакты с целью оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, сообщает Следственный комитет РБ.

11:26 03/06/2019
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