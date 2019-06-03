При этом насколько хорошо мы знаем об этих людях сами, здесь, в Беларуси?





Вместе с velcom | A1 восполняем пробелы в знаниях и рассказываем о пятерке отечественных драматургов, которые творят революцию в театре прямо здесь и сейчас.





Павел Пряжко





Павел Пряжко родился в 1975 году в Минске. Пьесы пишет с 2004 года. Первые же его произведения были отмечены на престижных международных драматургических конкурсах «Евразия» и «Свободный театр». Всеобщее признание пришло к Пряжко после спецпремии жюри театральной премии «Золотая маска» за пьесу «Жизнь удалась» (2010 год). Его пьесы переведены на польский, немецкий и финский языки.





Пряжко может похвастаться успехом в Англии. Так, перевод пьесы «Урожай» был представлен в культовом для современной драматургии театре Royal Court. А в спектакле по этой же пьесе в театре Ustinov Studio рецензент Guardian разглядел традицию известных абсурдистов Сэмюэла Беккета и Эжена Ионеско, но был встревожен ощущением «смутной угрозы».





Павел пишет совсем «нетеатрально» в общепринятом смысле. И отношение к его пьесам изменилось, когда знаменитый ректор Школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский на церемонии главной российской театральной премии объяснил, чем важен для театра язык, которым драматург описывает жизнь молодежи в панельных микрорайонах. Речь персонажей в них будто определяет сознание героев. Пряжко и сам неоднократно признавался, что для него очень важно, как текст звучит: «Я получаю удовольствие от сочетания слов: плескалось — волшебное слово, целлофан — слово мерзкое».





Сцена из спектакля «Урожай». Фото: kupalauski.by





Работая с материалом Пряжко, режиссеры азартно изобретают новый театр, чтобы стали возможными, например, спектакль по пьесе «Солдат», состоящей из одной фразы, или «Я свободен», где изначально прописаны всего 10 реплик, но при этом есть 472 фотографии.





Ольга Прусак





Ольга Прусак из Витебска, родилась в 1987 году. Закончила факультет международных отношений БГУ по специальности «Культурология».





Фильмы по ее сценариям показывались на престижных межународных фестивалях документального кино. Кинорежиссер Андрей Звягинцев отметил синопсис «Опека» Ольги Прусак как лучшую идею для фильма на сценарном конкурсе от компании Rec (2017 г.). Режиссер Владимир Щербань поставил два спектакля по ее пьесам («Дежевью» и «Сегодня никто не родился») в Белорусском свободном театре. Следите за афишей театра — время от времени их показывают.





Сцена из спектакля «Сегодня никто не родился». Фото: Николай Куприч





Имя Ольги Прусак только-только зазвучало в профессиональных кругах, но у нее уже солидный «послужной список»: ее пьесы были отмечены на многих престижных конкурсах («Евразия», «Ремарка», «Действующие лица»).





В пьесах Прусак много юмора, нелепых и странных ситуаций, в которых оказываются герои. В пьесе про роды это, конечно, может быть более агрессивно, чем в мелодраматичной комедии из жизни аниматоров в ростовых куклах.





Героини ее пьес в концовках, как правило, уходят куда-то вдаль. Этим особенно ценны пьесы Ольги: в них женщины выглядят именно настолько сильными, как им нужно.





Константин Стешик





Константин Стешик появился на свет в 1979 году в Солигорске. Первая же его пьеса «Мужчина, женщина, пистолет» стала лауреатом международного престижного конкурса «Евразия» (2005 г.).





Известный российский режиссер Семен Александровский осуществил один из самых интересных проектов по пьесе Стешика «Кратковременная» (по мотивам фотодневника Филлипа Толедано). В нем зритель может прогуляться по восстановленной на сцене квартире главных героев, а текст звучит в наушниках как аудиогид. После минской премьеры этого проекта уже состоялись показы в Эстонии и Финляндии. В июне его должны демонстрировать в Ганновере.





Стешик весьма плодотворно сотрудничал с Белорусским свободным театром, был соавтором многих спектаклей. По его тексту, к примеру, поставлен один из лучших спектаклей труппы «Родные и близкие». Кроме того, спектакли по пьесам Стешика идут в театрах Воронежа, Тюмени, Калининграда, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Гомеля и др.





Ранние пьесы Константина, к слову, можно увидеть в фильме Ирины Волковой «Диалоги» с лучшими русскими артистами в главных ролях. Это важный момент, потому что творчество Стешика в хорошем смысле «киношное»: он мыслит категориями жанров, ракурсов и ритмов.





В белорусских государственных театрах Стешика начали замечать только в последние годы: так, в Купаловском театре по его пьесе поставили спектакль «Спички», постановка «Летели качели» идет в Гомельском молодежном театре.





Андрей Иванов





Андрей Иванов из Благовещенска. Окончил филологический факультет Брестского государственного университета имени А. Пушкина и курс «Сценарное мастерство» в Минской киношколе-студии. Самая большая новость этой зимы: то, что Netflix выкупил российский сериал «Лучше, чем люди». Одним из его сценаристов является как раз Иванов. Никто не верил, что у очередной истории о людях и андроидах есть шанс чем-то выделиться, но в сценарии Иванова гармонично развиваются детективный, романтичный сюжет, а также семейная драма, и в этом его сила.





Также Андрей — автор двух главных хитов белорусского независимого театра последних лет (обязательно посетите спектакли «Крестовый поход детей» и «С училища», если еще нет).





Сцена из спектакля «С училища». Фото: journalby.com





Как драматург он также известен пьесой «Это все она» о матери, которая пытается наладить связь со своим сыном через социальные сети. Пьеса, как лесной пожар, распространилась по всему миру от Монтевидео до Норильска. В Уругвае, например, у спектакля «Todo por culpa de ella» по ней настоящий успех с девятью номинациями на национальной театральной премии. Местная пресса не устает писать комплименты автору: «Это не только проблема, поднятая в семье, а проблема общества в целом. Показывается невозможность найти общий язык среди людей, непонимание между поколениями, дистанцирование, одиночество, влияние социальных сетей на людей, дегуманизация и потеря общения, дружеского отношения к близким, бесчувственность, отсутствие любви».





При этом Андрея Иванова не смущает, что сюжет его пьесы может устареть: «Скажем, клетки желудка обновляются каждые восемь часов, а психика меняется еще быстрее. Мы все в процессе трансформаций, это и называется жизнь».





Дмитрий Богославский





Дмитрий Богославский из Минска. Детство и юность провел в Калмыкии. Потом поступил в Белорусскую государственную академию искусств, где получил диплом режиссера. С 2008 года был актером Белорусского государственного молодежного театра. Первые пьесы написал еще студентом в Академии искусств. Но настоящий успех пришел к нему в 2012—2013 годах, когда пьесы «Любовь людей» и «Тихий шорох уходящих шагов» победили в интернет-голосовании «Конкурс Конкурсов» в рамках проекта «Новая пьеса» Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска».





Пьесы Богославского любят молодые режиссеры. Самый известный спектакль его культовой уже пьесы «Любовь людей» случился в московском театре имени В. Маяковского в постановке Никиты Кобелева. В Украине пьесу «Тихий шорох уходящих шагов» в театре «Золотые ворота» пронзительно и резко сделал Стас Жирков. Они оба — уже признанные мастера, и оба младше драматурга.





Богославский плотно занимается инсценировками и документальными проектами. Это тот случай, когда драматург максимально погружен в театральное действо. Наверное, этому помогает и режиссерское образование, и опыт работы актером. Нельзя думать, что все это дается ему легко: его пьесы как раз о том, как все вокруг непросто.





Круто, что драматург активно делится накопленными знаниями и старается помогать пишущей молодежи. Так, он курирует драматургическую лабораторию «Открывачка», уже первый выпуск которой открыл миру сразу несколько интересных молодых авторов.











