Где пройдет первый маршрут скоростного трамвая в Минске





«Минсктранс» и институт «Минскинжпроект» разработали концепцию развития скоростного трамвая в Минске, в частности первой линии, которая должна соединить жилой район Сухарево с центром города. Мы узнали подробности бизнес-плана.





Почему скоростной трамвай?





Обычный трамвай движется со скоростью 12 км/ч. Скоростной на определенных участках сможет разгоняться до 60 км/ч. С учетом остановок и замедления хода на эстакадах предполагается, что его средняя скорость составит 35-36 км/ч. Это неплохой показатель для общественного транспорта. Как говорят специалисты, почти метро, но в разы дешевле.









Чтобы этот вид транспорта стал действительно скоростным, он должен иметь преимущество на дороге.





— На небольших перекрестках движение будет регулироваться по принципу зеленой волны. Когда подходит трамвай, для него включается зеленый свет. Остальной транспорт придерживается, — поясняет директор «Минскинжпроекта» Алексей Говорко. — На крупных перекрестках другой вариант: вагон пойдет по эстакаде, построенной над проезжей частью. Так удастся избежать дорожных пробок и максимально сократить время поездки.





Как это будет





Разработчики концепции предложили сделать трамвайные пути посередине улицы. Почему не с краю проезжей части? В этом случае возникнет проблема безопасности пешеходов, ведь рядом с тротуаром пройдет линия скоростного вида транспорта. Проблемы будут и с выездом на улицу машин с дворовых территорий прилегающих жилых кварталов.





Если трамвайный путь пройдет по центру дороги, то для безопасной посадки-высадки пассажиров придется строить подземные пешеходные переходы к каждой остановке. В Минске есть такие на площади Я. Коласа. Но на скоростном маршруте остановки будут закрытого типа. Чтобы туда попасть, надо оплатить проезд, как в метро, и пройти на посадочную площадку. Такая система действует за границей, например, в Германии и Австрии.





Саму трамвайную линию на проезжей части предлагают оградить специальными конструкциями.





Маршрут





Он должен связать Сухарево и станцию метро «Молодежная». Такое решение заложено в последней редакции Генплана Минска, где предусмотрено развитие скоростного рельсового транспорта в целом.





Первый маршрут должен пройти по улице Шаранговича, стартуя вблизи МКАД и пересекая улицы Академика Федорова, Лобанка, Горецкого, Тимошенко. Далее — по улицам Пономаренко и Харьковской, минуя перекресток с Берута. Здесь трамвай нырнет в тоннель под 1-м транспортным кольцом и железнодорожными путями и выйдет к станции метро «Молодежная», где предполагается создать городской транспортно-пересадочный узел.









На маршруте планируют построить эстакады на перекрестках с улицами Горецкого, Бельского и 1-м транспортным кольцом. На пересечении с проспектами Пушкина — Жукова понадобится двухуровневая развязка.





Весь маршрут составит чуть более 10 км. Протяженность между остановками — около 1 км.





Устройство трамвайной линии потребует расширения существующих улиц, но оно продумано в нынешних красных линиях, то есть не предусматривает сноса строений.







