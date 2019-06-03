



Сейчас артефакт, который хорошо сохранился благодаря тому, что долгое время находился в воде, восстанавливают лучшие реставраторы. Шлем обнаружили в начале апреля случайно, когда сотрудники местного предприятия углубляли дно Березины. Его чудом не задели ковшом экскаватора, который убирал глину.





«Совершенно недавно в городе Бобруйске при земляных работах мы обрели реальный знак той великой суверенной власти — скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого. Он сейчас на реставрации. Когда мы отреставрируем, я думаю, что мы сможем с честью выставлять и гордиться этим», - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.





По словам историка Николая Силкова, была сделана первоначальная экспертиза, которая установила: находка редкая не только для Беларуси, но и для мира. Существует только 19 подобных шлемов, которые сохранились до наших дней. Найденный в Бобруйске артефакт стал 20-м. По мнению экспертов, по возрасту шлем обошел знаменитую шапку Мономаха, которой почти 600 лет.





Внешний вид шлема свидетельствует: это работа по заказу, штучная, выполнена, скорее всего, скандинавами. Период бытования подобных шлемов — X-XI века. Это время, когда на территории Беларуси формировалась государственность.



