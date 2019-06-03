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Крестный ход объединит тысячи верующих в день памяти Евфросинии Полоцкой

В Полоцке крестный ход 5 июня, в день памяти святой Евфросинии, небесной заступницы белорусской земли, просветительницы, объединит около 5 тыс. верующих, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.


Участники крестного хода пройдут от Софийского собора, храмов Полоцка и Полоцкого района до Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Верующие остановятся у памятников Ефросинии Полоцкой и Николаю Чудотворцу, у которых пройдут молебны с возложением цветов. В этот день в городе состоятся духовно-просветительские мероприятия в учреждениях культуры и образования, концерт в Софийском соборе. 

День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой одинаково почитают как православные, так и католики.

 Праздничные мероприятия в Полоцке ежегодно собирают тысячи верующих, паломников не только из Беларуси, но и других стран. Ефросиния стала первой женщиной в Беларуси, причисленной к лику святых. Она занималась обширной просветительской деятельностью: переписывала книги, строила храмы. 

Именем преподобной названы храмы и приходы не только в Беларуси, но и в американском Саут-Ривере, Вильнюсе, Лондоне и Торонто. Одна из главных национальных святынь Беларуси - крест Евфросинии Полоцкой, изготовленный по ее заказу в 1161 году и утраченный в начале Великой Отечественной войны, - пока не найдена.


08:23 03/06/2019
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