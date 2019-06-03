Папа римский попросил прощения у цыган за дискриминацию

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На встрече с представителями цыганского сообщества в румынском городе Блаж в последний день своего визита в страну понтифик попросил прощения за "все те времена в истории, когда мы подвергали вас дискриминации, жестокому обращению или смотрели на вас искоса."





Сотни тысяч цыган погибли во время Холокоста, пишет Русская служба Би-би-си.





В настоящее время цыгане (или рома) живут преимущественно в Южной и Центральной Европе. В Румынии они составляют около 10% от общей численности населения. Цыгане жалуются, что им трудно получить работу из-за дискриминации, и многие живут в бедности.





"Я прошу прощения - во имя Церкви и Господа - прошу прощения у вас, - сказал папа Франциск. - Безразличие порождает предрассудки и питает гнев и обиду. Как часто мы судим опрометчиво, со словами, которые уязвляют, со взглядами, которые сеют ненависть и раздор!".





Цыгане подвергались преследованиями в Европе на протяжении веков.





История цыган

Большинство цыган живет в Южной и Центральной Европе, хотя часть эмигрировала в США и Бразилию





Европейский союз официально считает цыган крупнейшим этническим меньшинством в Европе





Нацистская Германия преследовала цыган, и, по оценкам историков, сотни тысяч человек были убиты





Цыгане жалуются на дискриминацию при поисках жилья и работы по всей Европе





Греко-католические епископы

Встреча с цыганами состоялась после церемонии в Блаже, в ходе которой папа Франциск беатифицировал семерых епископов греко-католической церкви, которые были заключены в тюрьму и подверглись пыткам при коммунистическом режиме.





В 1948 году их обвинили в измене после того, как они отказались принять православие. Все семеро умерли в заключении и были тайно похоронены.





Греко-католическая церковь придерживается православных ритуалов, но признает авторитет папы.





После Второй мировой войны коммунистические власти Румынии объявили греко-католическую церковь вне закона и потребовали, чтобы верующие приняли православие.





Согласно данным переписи 2011 года, в Румынии осталось только около 150 тысяч греко-католиков - это примерно одна десятая от их числа в 1948 году.



