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Максакова назвала убийцу мужа и напророчила его дочери «лечение до гроба»

Мария Максакова заявила, что считает Панаитова Дениса причастным к смерти её мужа Дениса Вороненкова.


С таким заявлением певица выступила в эфире «НТВ». Максакова дала каналу эксклюзивное интервью, которое назвала «официальным обращением к Следственному комитету».

Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признаётся в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, - сказала Максакова в интервью.

Ранее женщина считала, что смерть ее второго мужа произошла по вине Владимира Тюрина. Однако сейчас она в корне изменила свое мнение и извинилась перед Тюриным.

Возможной причиной конфликта двух приятелей стала московская квартира Вороненкова. Незадолго до его смерти Вороненков и Панаитов обменяли свои квартиры в Киеве и Москве. При этом дочери Вороненкова дали подписать бумаги, что она получила 38 миллионов рублей, пишет belnovosti.by

Сейчас Маскакова обеспокоена состоянием дочери Вороненкова. По ее словам, девушка сейчас находится в центре реабилитации наркоманов.

Я боюсь, что ее могут залечить до гроба. Очень обеспокоена, зная, как ее запугивали, — заявила Максакова.

07:52 03/06/2019
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