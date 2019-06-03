Рекорд: в проливе Ла-Манш задержали восемь лодок с мигрантами

Британская береговая охрана вместе с пограничниками задержали у южного побережья в общей сложности 74 мигрантов.

Депутат парламента от Дувра Чарли Элфике сказал, что это "рекордное количество лодок за один день".

"Это вызывает глубокую обеспокоенность, и я регулярно получаю обновленную информацию", - сказал министр внутренних дел Британии Саджид Джавид.

"Те, кто решит совершить это опасное путешествие по одному из самых оживленных морских путей в мире, подвергают свою жизнь серьезной опасности - и я буду продолжать делать все возможное, чтобы остановить их", - добавил он.

Ранее в тот же день восемь человек в надувной лодке были замечены на пляже Винчелси, в Восточном Суссексе.

Напомним, что в пункте пропуска Дьяково (Закарпатская область) в среду, 29 мая, в грузовике сербской регистрации пограничники обнаружили трех нелегальных мигрантов. Граждане Бангладеша заявили, что пытались попасть во Францию.



