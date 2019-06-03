



В прошлом году фильм «Сумма» победил в престижном конкурсе IDFA – крупнейшим документальном кинофестивале Европы, который СМИ называют Каннами документального кино, пишет belsat.eu





Главные герои «Суммы» – 91-летний польский художник Анджей Струмилло и молодая белоруссая Художница Мария. Анджей живет в маленькой деревне на Подляшье в окружении собак, арабских лошадей, которых мужчина сам растит, да леса. Он ведет скромный и одинокий после смерти жены образ жизни, рисует, пишет стихи. Мария, будучи в восторге от творчества художника, приезжает к нему в гости.





Фильм «Сумма» возник при участии Studio Everest, TVP и телеканала «Белсат».

Лучшим фильмом в национальном конкурсе Краковского кинофестиваля стала лента с ироничным названием «Моя страна такая красивая» Гжегожа Папрички о польских ультраправых и ультралевых радикалов.



