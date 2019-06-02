На неделе в Беларуси потеплеет до +33°С

Тепло после небольшого похолодания в конце мая вернулось в республику в начале первого месяца лета.





По данным Гидромета, на следующей неделе потепление продолжится, и ожидаются первые жаркие дни.





Так, согласно долгосрочному прогнозу, в пятницу 7 июня температура воздуха в Минске и Гродно может достичь отметки +30°С, в Бресте прогнозируется +28°С.





Жарче всего будет в Гомеле и Витебске – там, как ожидается, воздух прогреется до +32°С, а также в Могилеве – +33°С.



