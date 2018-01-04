Что изменилось для белорусских «тунеядцев»

В Беларуси введены нововведения для не занятого в экономике населения. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 25 мая № 333, пишет «Витебский курьер»





1. Кого исключили из «тунеядской» базы?





«Тунеядцами »теперь не считаются супруги тех, кого назначили на должность в межгосударственные органы. Из базы также вычеркнули супруг (-ов) пребывающих за границей атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси, а также помощника атташе по вопросам обороны при нашем посольстве.





К не занятым в экономике теперь не будут относиться лица, работающие в иностранных или международных организациях, на основании информации, представленной этими организациями.





К слову, в декабре 2018 года из базы «тунеядцев» были вычеркнуты жены и мужья дипломатических работников, а также супруги работников административно-технического персонала.





В феврале текущего года стало известно, что в базе продолжают числиться 425 тысяч человек.





2. Военкоматы будут передавать данные в «тунеядские» комиссии





Местным властям было поручено установить контакт между военными комиссариатами и комиссиями по незанятым в экономике. Теперь будет передаваться информация о призванных и отправленных к месту прохождения срочной военной службы, службы в резерве.





Данные о том, кто проходил службу в феврале-мае текущего года, должны быть переданы комиссии до 20 июня, до 20 декабря 2019 года – по призванным и отправленным для прохождения службы в августе-ноябре текущего года.





3. Ввели персональную ответственность за данные в «тунеядской» базе





Персональная ответственность за передачу подлинной информации для формирования (актуализации) «тунеядской» базы также введена властями. Нововведение относится к руководителям республиканских органов госуправления и других госорганизаций, которые подчиняются правительству.





Ответственность ляжет и на председателей облисполкомов и Минского горисполкома, а также руководителей других организаций, которые предоставляют подобную информацию. На данный момент неясно, какое наказание предусмотрено за ложную информацию.





Известно, что на определенные пункты положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике нанесли пометку «для служебного пользования».





Как только постановление официально опубликуют, оно вступит в силу.





4. Больничный «тунеядцам» не выдают





Нововведение предусмотрено постановлением Минздрава и Минтруда № 1/1 от 04.01.2018 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности».









«Тунеядцы» не смогут получить больничный в 5 случаях:





1. Если вы сами или члены вашей семьи официально не трудоустроены. Максимум вам смогут выдать справку о временной нетрудоспособности. При этом есть поправка: если в семье есть один неработающий человек, то с ребенком на больничном должен находиться он.





2. Если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком, больничный на детей не положен.





3. Если пару дней назад вы устроились на работу, и работодатель не успел внести за вас взносы в ФСЗН. Если взносы не внесены, а до этого вы полгода не работали, то больничный вам не светит. Исключение могут сделать для молодых специалистов.





4. Если наниматель просто решил не платить за вас взносы.





5. Вы находитесь в отпуске за свой счет или по учебе.