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Известный российский журналист Владимир Познер попал в базу «Миротворца»

Сам Познер на своем официальном сайте рассказал о том, что в апреле летал в оккупированную Ялту.

Причиной внесения Познера в базу данных стала его поездка в оккупированный Крым. 

«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым», - говорится в анкете на сайте "Миротворец".

Сам Познер на своем официальном сайте рассказал о том, что в апреле летал в оккупированную Ялту в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал». 


«Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список. Комментариев у меня нет. Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все», - отметил он. 

Ранее сообщалось, что российский юморист и шоумен Михаил Галустян попал в базу украинского сайта "Миротворец".

Источник: unian.net
17:50 02/06/2019
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