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В Украине на рок-фестивале ветер обрушил крышу сцены, погиб человек

В Днепропетровской области 1 июня во время крупного рок-фестиваля Kozak FEST из-за непогоды произошло ЧП с трагическими последствиями. Обрушилась крыша сцены, один человек погиб, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на службу по ЧС Днепропетровской области. Погибший — работник фестиваля, один из монтажников, 1971 года рождения. Также 52-летняя женщина получила перелом ноги, у 41-летнего мужчины перелом ступни, они в больнице.

Кроме того, ветер снес батут, часть палаток. Спасатели вытащили 53 автомобиля, которые не могли выехать из-за подтоплений от сильного ливня, помогли 153 людям.


Фестивль проходил возле села Жовтоолександровка Пятихатского района. Зрителей было около 10 тысяч. Вечером началась гроза с ливнем и порывами ветра. Ветер и обрушил крышу сцены. Как сообщил в Instagram музыкант Дмитрий Шуров («Pianoбой»), дождь лил стеной, от ветра падали деревья, люди пытались покинуть площадку фестиваля, начался хаос.

Сегодня должен был проходить 2-й день фестиваля, но все мероприятия были отменены.


17:36 02/06/2019
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