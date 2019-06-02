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Минчанин выиграл в российском шоу талантов и получил 1 миллион рублей

Минчанин Никита Белько стал победителем шоу «Битва талантов» и получил приз в 1 млн российских рублей.

Видео выступления юного артиста опубликовано на YouTube-канале проекта, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Битва талантов» организована академией популярной музыки Игоря Крутого и представляет собой один из самых крупных проектов в формате талант-шоу для подростков на телеканале СТС-Love. В третьем сезоне «Битвы» сражались исполнители от 8 до 16 лет за главный приз в 1 млн российских рублей.

Среди членов жюри проекта оказались именитые музыканты Валерия, Денис Клявер и Стас Пьеха, которые и присудили в финале шоу победу беларусу.

16:35 02/06/2019
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