Изменения произойдут с учетом мирового опыта. Одним из новшеств будет перекрестное донорство.





Так, сообщается, что новшество позволит обмениваться органами не только близким родственникам, но и двоюродным братьям и сестрам.





Подобная практика уже продолжительное время успешно используется в США, Израиле, Швеции. Теперь международное сотрудничество в области трансплантации отдельно прописано в законе.





Напомним, что Беларусь входит в 30 ведущих стран мира в области трансплантации.



