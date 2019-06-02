В Беларуси ввели перекрестное донорство. Что нового в законе о трансплантации
Новые возможности для доноров и тех, кто нуждается в их помощи, откроет обновленный закон о трансплантации.
Изменения произойдут с учетом мирового опыта. Одним из новшеств будет перекрестное донорство.
Так, сообщается, что новшество позволит обмениваться органами не только близким родственникам, но и двоюродным братьям и сестрам.
Подобная практика уже продолжительное время успешно используется в США, Израиле, Швеции. Теперь международное сотрудничество в области трансплантации отдельно прописано в законе.
Напомним, что Беларусь входит в 30 ведущих стран мира в области трансплантации.
Белорусские хирурги ежегодно проводят более полутысячи операций, связанных с пересадкой жизненно важных органов и тканей, пишет belnovosti.by
14:50 02/06/2019