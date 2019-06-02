Найдут ли виновных? В Куропатах - новый случай вандализма

Активист Евгений Батура рассказал «Белсату» , что как раз на этом месте ранее были демонтированы фотоловушки. Когда активисты увидели разбитые свечи, они вызвали милиционеров.





«На место прибыли два милиционера. Один начал разговор с Анной Шапутько, а второй, тихарь, записал все на камеру», — рассказал Евгений Батура.





Активисты подчеркивают, что около Куропат всегда присутствуют милиционеры, но акты вандализма происходят достаточно часто и виновных не находят.



