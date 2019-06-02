Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Названы самые популярные у белорусов мессенджеры

Недавно сотрудники Института социологии Академии наук Беларуси провели любопытное исследование относительно использования соотечественниками мессенджеров.

Выяснилось, что примерно 70% белорусов активно пользуются подобного рода приложениями.

Каждый день к их помощи прибегает почти каждый второй житель страны, – проинформировали в эфире телеканала ОНТ.

Социологи выявили и тот факт, что чаще всего обмениваются сообщениями по мессенджерам представительницы прекрасной половины человечества и горожане. Как правило, это белорусы с высшим образованием в возрасте до 29 лет.


Лидером среди мессенджерей у жителей Беларуси является Viber.

На втором месте среди самых востребованных приложений находится Skype. Далее следуют WhatsApp и Telegram.

14:02 02/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Возможность строительства молочного завода по белорусским технологиям изучат в Боливии
До чего дошел прогресс: каждый третий полуторагодовалый белорус проводит в гаджетах до 6 часов в день!
Google забила последний гвоздь в гроб Huawei


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё