Названы самые популярные у белорусов мессенджеры
Недавно сотрудники Института социологии Академии наук Беларуси провели любопытное исследование относительно использования соотечественниками мессенджеров.
Выяснилось, что примерно 70% белорусов активно пользуются подобного рода приложениями.
Каждый день к их помощи прибегает почти каждый второй житель страны, – проинформировали в эфире телеканала ОНТ.
Социологи выявили и тот факт, что чаще всего обмениваются сообщениями по мессенджерам представительницы прекрасной половины человечества и горожане. Как правило, это белорусы с высшим образованием в возрасте до 29 лет.
Лидером среди мессенджерей у жителей Беларуси является Viber.
На втором месте среди самых востребованных приложений находится Skype. Далее следуют WhatsApp и Telegram.
14:02 02/06/2019
До чего дошел прогресс: каждый третий полуторагодовалый белорус проводит в гаджетах до 6 часов в день!