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Тысячи католиков заполнили центр Минска

Процессия растянулась от площади Победы до Октябрьской.

Один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец опубликовал видео с грандиозной процессии Тела и крови Христовых в Минске, которая началась в 11 часов. По словам политика, в шествии по центру Минска участвует около 10 тысяч человек. Процессия заполнила проспект Независимости от площади Победы до Октябрьской площади. 



13:47 02/06/2019
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