Вы получите штраф, если закурите в: подъезде, лифте, рабочем кабинете, на рынке, в торговом центре, спортивном лагере, на пляже и остановке общественного транспорта. Летние террасы и заведения общепита теперь становятся зонами, свободными от курения. В кафе и ресторанах можно будет курить в специально отведенных местах или комнатах.









На сайте МВД уточняют, что «в нашей стране курит более половины взрослого населения. Каждый курильщик хотя бы раз в жизни пытался бросить привычку, получается это даже не у 50% <…> Если любителей подымить не останавливают тяжелые последствия курения, возможно, заставят задуматься новые правила».





И дополняют: за 2018 год по всей стране по ст. 17.9 КоАП «Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах» к ответственности были привлечены более 11,5 тысяч человек.