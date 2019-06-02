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Сколько мяса в год съедает среднестатистический белорус?

Вред мяса для большинства не особо очевиден, однако его чрезмерное употребление увеличивает риск развития рака.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в очередной раз подсчитала, сколько мяса съедают в разных странах в расчете на душу населения, пишет SB.BY. Данный показатель являлся уровнем успешности страны при обеспечении своих граждан продовольствием. Ведь всегда считалось, что если люди едят много мяса, то это замечательно, а если нет, то и дела не очень. Между тем, с утверждением выше согласны далеко не все, ведь крайности, как известно, не ведут ни к чему хорошему. Итак, в лидерах рейтинга оказалась Америка. В этой стране за год человек в среднем употребляет в пищу 120 килограммов мяса. Стоит отметить, что наша страна по данному показателю не особо отстает – в среднем за 12 месяцев белорус съедает 92 килограмма. 

Made with Flourish

В Японии едят мяса в 2 раза меньше, чем в нашей стране. При этом рыбы белорусы едят только по 12 килограмм в год, тогда как японцы – почти в 5 раз больше. Разумеется, не только питание влияет на здоровье человека, но именно в Японии отмечается самая большая продолжительность жизни – 84 года. В той же Америке она составляет всего 78 лет, а в Беларуси – 75. Споры о пользе и вреде мяса до сих пор не прекращаются. Так, одни заявляют, что растительные белковые продукты не в состоянии полноценно обеспечить организм человека белками, другие же говорят, что большое количество мяса в рационе – причина многих заболеваний. Недавно Всемирная организация здравоохранения заявила, что есть данные, подтверждающие связь между большим потреблением красного мяса и раком ободочной и прямой кишки. Считается, что обычному здоровому человеку без лишнего веса и трудностей с пищеварением в возрасте от 18 до 40 лет можно есть мясо без вреда для здоровья 3-5 раз в неделю. При этом после 40 лет рекомендуется несколько снизить потребление данного продукта, в особенности, если человек ведет малоподвижный образ жизни. В среднем стоит есть 2-3 порции мяса или изделий из него в неделю.
12:34 02/06/2019
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