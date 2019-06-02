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Из опасного ущелья в Крыму эвакуировали белорусских туристов, в том числе ребенка

Специалисты «КРЫМ-СПАС» эвакуировали белорусских туристов с опасного скального участка в районе ущелья Шайтан-Дере.

Они пытались спуститься самостоятельно, рискуя жизнью и здоровьем, так как скалы в этом месте крайне опасны и не раз становились причиной травм, однако туристов вовремя заметил спасатель, проезжающий мимо. Об этом сообщает МЧС Республики Крым.

Вчера в 19:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сокол возле ущелья Шайтан-Дере необходима помощь спасателей в эвакуации нескольких туристов, в том числе несовершеннолетнего ребенка, которые находятся на опасном скальном участке и не могут самостоятельно продолжить движение.


По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, туристов, пытавшихся самостоятельно спуститься по сложному скальному участку, заметил сотрудник «КРЫМ-СПАС», который проезжал мимо. «Он остановился, предупредил их об опасности данных действий и немедленно вызвал спасательную службу. Всего месяц назад в этом же ущелье туристка сорвалась со скалы и получила травмы. К счастью, в этот раз удалось избежать беды», — отметил министр.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали людей со скального участка в безопасное место. Среди туристов были жители Витебска — мужчина 1983 года рождения и ребенок 2009 года рождения, а также жительница Красногвардейского района Крыма 1988 года рождения. В медицинской помощи они не нуждались.

12:27 02/06/2019
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