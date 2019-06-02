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В Рогачевском районе прямо в поле сгорел комбайн

В поле возле деревни Фалевичи Рогачевского района загорелся комбайн.
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ЧП произошло 1 июня, сообщили в МЧС по Гомельской области. Фото пожара публикует Telegram-канал «ЧП Беларусь». К счастью, обошлось без пострадавших.

— Сообщение о загорании комбайна поступило 1 июня в 12:30 — рассказала Ксения Шингирей, пресс-секретарь МЧС по Гомельской области. — В результате возгорания поврежден моторный отсек, кабина и шасси. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Главная версия — конструктивный недостаток изделия устройства.


12:18 02/06/2019
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