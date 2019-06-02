В Рогачевском районе прямо в поле сгорел комбайн

ЧП произошло 1 июня, сообщили в МЧС по Гомельской области. Фото пожара публикует Telegram-канал «ЧП Беларусь» . К счастью, обошлось без пострадавших.





— Сообщение о загорании комбайна поступило 1 июня в 12:30 — рассказала Ксения Шингирей, пресс-секретарь МЧС по Гомельской области. — В результате возгорания поврежден моторный отсек, кабина и шасси. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Главная версия — конструктивный недостаток изделия устройства.



