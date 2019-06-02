Городокский район переживает нашествие медведей

Хищники спокойно заходят в деревни и разрушают ульи. По подсчётам общества охотников и рыболовов, в районе хозяйничает около 60-80 медведей, передает «Еврорадио»





Откуда взялось большое количество медведей на севере Беларуси? Почему сельчанам не могут помочь охотники? Можно ли как-то отогнать медведя от своего дома или огорода? Еврорадио разбирается в ситуации.





В понедельник [27 мая. — Прим.] ехал я на рыбалку. Смотрю — медведь на дороге в лесу. А у него такие лапы огромные. Я таких в жизни не видел, — рассказывает житель Городокского района Пётр. — В деревню Евино также приходил. Домики пчелиные у моего друга попереворачивал. Медведь — очень непредсказуемое животное. Даже и на охотника может броситься.





Директор Городокской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Юрий Леонов рассказал, что животные пришли в Беларусь из России:





Там поля не засеяны, а у нас засеяны. Это кормовая база: медведю нужно питаться. Пшеница, овёс, зерно пойдёт — так на полях будет медведь. Один раз попробовал лёгкого кормления — ему и хочется сюда идти снова. К тому же там на них разрешено охотиться. А тут они делают что хотят.



