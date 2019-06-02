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Городокский район переживает нашествие медведей

Откуда взялось большое количество медведей и почему не могут помочь охотники?

Хищники спокойно заходят в деревни и разрушают ульи. По подсчётам общества охотников и рыболовов, в районе хозяйничает около 60-80 медведей, передает «Еврорадио».

Откуда взялось большое количество медведей на севере Беларуси? Почему сельчанам не могут помочь охотники? Можно ли как-то отогнать медведя от своего дома или огорода? Еврорадио разбирается в ситуации.

В понедельник [27 мая. — Прим.] ехал я на рыбалку. Смотрю — медведь на дороге в лесу. А у него такие лапы огромные. Я таких в жизни не видел, — рассказывает житель Городокского района Пётр. — В деревню Евино также приходил. Домики пчелиные у моего друга попереворачивал. Медведь — очень непредсказуемое животное. Даже и на охотника может броситься.

Директор Городокской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Юрий Леонов рассказал, что животные пришли в Беларусь из России:

Там поля не засеяны, а у нас засеяны. Это кормовая база: медведю нужно питаться. Пшеница, овёс, зерно пойдёт — так на полях будет медведь. Один раз попробовал лёгкого кормления — ему и хочется сюда идти снова. К тому же там на них разрешено охотиться. А тут они делают что хотят.

Фото с сайта Суражского лесхоза

А вот белорусским охотникам медведей трогать нельзя.

Медведь — это краснокнижное животное. Это не охотничий вид, поэтому ни пугать, ни стрелять охотники прав не имеют. Иначе это уголовное дело, —продолжает Юрий Леонов. — На тюрьму, может, и не потянет, но штраф получить большой можно.

Специалист выступает за то, чтобы выводить медведей из Красной книги. Тогда их можно было бы сделать «нормированные видом» — вроде волков, популяция которых регулируется в том числе и с помощью охотников.

Я не говорю, что надо уничтожать, — говорит Юрий Леонов. — Но сегодня количество скота стало достаточно высоким. Это особенно касается приграничных районов. По всей Беларуси плотность низкая, поэтому его и не хотят выводить из Красной книги. А в районах, близких к России, медведей достаточно.

Если медведь пришел на школьный порог — постучите по дереву


Руководительница дел Пальминского сельсовета Елена Давыдова вспоминает, как пару лет назад медведь пришел на крыльцо школы в Пальминке:

Но это медвежонок небольшой был. Видно, заблудился. А месяц назад большого медведя видели в соседних деревнях. Слышала, что приходят они за мёдом. Пасеки за огородами стоят, ближе к лесу… Что мы можем сделать? Возьмём колотушки и пойдём отгонять? Это уже к охотникам вопросы.

Заместитель главы Городокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Роман Федоренко возражает: вопрос не к охотникам, никакого вреда медведю делать нельзя.

Медведи — краснокнижные животные, их надо охранять и защищать. Охота на них запрещена, — напоминает специалист. — Вреда никакого они не делают людям, правильно?

Но люди опасаются. Говорят, что страшно заходить в лес.

Пока случаев никаких не было. На самом деле животные боятся людей.

Охотники предлагают выводить медведей из Красной книги.

Красная книга утверждена и должна быть такая. Мы не занимаемся вводом или выводом животных.

Как себя вести, если встретишь медведя?

Покричать. Постучать по дереву. Животные боятся человека.

12:08 02/06/2019
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