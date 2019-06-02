На озвучивание фильма о Первой мировой не хватает средств

Свобода узнала, как каждый из нас может помочь.





Съемки ленты под рабочим названием «Сморгонь. Война совести» проходили в начале 2019 года. Это место для батальных сцен в Гродненской области выбрано неслучайно: в Сморгони позиционное противостояние российских и немецких войск растянулась более чем на 800 дней. Это первое обращение белорусских кинематографистов к теме лихолетья 1914-1918 годов.

Режиссером выступил Алексей Турович. Он же и сценарист, в основу сюжета легла его книга «Забытая война». Изначально премьера была запланирована на нынешнюю осень, но сроки могут быть перенесены на неопределенное время. Технически картина смонтирована, осталось ее только озвучить. Но свободные средства закончились, работа приостановлена. Открыт специальный счет.





Ранее режиссер говорил Свободе, что кино делается особой ценой. Все попытки заполучить государственную поддержку оказались напрасными. Несколько раз он встречался с руководством Министерства культуры Беларуси, предлагал снять картину к 100-летию начала войны, а потом — к юбилею ее окончания. Идея чиновников не заинтересовала, сценарий даже не допустили к участию в конкурсе.

В прошлом году Алексей Турович за свой счет экранизировал «Желтый песочек» по одноименному рассказу Василя Быкова — о сталинских расстрелах в Куропатах. Прокат в Беларуси был ограничен, большинство кинотеатров отказывалась от показов. В то же время в YouTube лента уже набрала более 5 миллионов 600 тысяч просмотров, зрители оставили более 5 тысяч комментариев.







