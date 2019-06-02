NEXTA: После «Перемен» Цоя в брестской гимназии зреет бунт

Тем временем сами уставшие от идиотизма начальства брестские учителя продолжают активно присылать NEXTA пикантную информацию. Например о том, как их сгоняют на очередной матч по гандболу - изображать несуществующий "интерес белорусской нации к спорту".





Педагоги обещают, что, когда их опять загонят в участковые комиссии по фальсификации парламентских и президентских выборов, они начнут присылать нам еще больше интересного. И очень скандального. И не только из Бреста, а из всей страны.