Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

NEXTA: После «Перемен» Цоя в брестской гимназии зреет бунт

Кто бы мог подумать, что написанная в 1986-м песня так взбудоражит белорусский город.

Кто бы мог подумать, что написанная аж 33 года назад (в далеком 1986-м) песня Виктора Цоя "Перемен!", исполненная на "Последнем звонке" учениками гимназии №3 города Бреста, вызовет такой переполох среди кабинетных крыс в местном Управлении образования! Однако директора гимназии Инессу Кузьмич уже вызвали на ковер и даже обвинили в "намерении устроить революцию" и "подрыве устоев идеологии государства". Разгорается скандал, а простые школьники уже готовятся встать на защиту любимого педагога и устроить бунт, пишет телеграм-канал NEXTA.


Тем временем сами уставшие от идиотизма начальства брестские учителя продолжают активно присылать NEXTA пикантную информацию. Например о том, как их сгоняют на очередной матч по гандболу - изображать несуществующий "интерес белорусской нации к спорту".

Педагоги обещают, что, когда их опять загонят в участковые комиссии по фальсификации парламентских и президентских выборов, они начнут присылать нам еще больше интересного. И очень скандального. И не только из Бреста, а из всей страны.



11:15 02/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
БФФ: Марцел Личка - лучший тренер мая
Упс! Читатель заметил плагиат: «БяловежьЕ» - не Брест-Литовск
Голодный слон убил маленькую девочку


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё