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Имейте в виду: в июне магазины в Польше будут закрыты 5 дней

С 2018 года поляки постепенно отказываются от торговли по воскресеньям. Белорусам это не нравится, но ничего не поделаешь. Начинали с двух воскресений в месяц, сейчас вот дошли до того, что три воскресенья это прямо выходные дни для всех. В 2020 году магазины будут работать по выходным еще реже.


В июне 2019 года, собираясь за покупками, обратите внимание на календарь, по сравнению с предыдущими месяцами ожидается еще больше неторговых выходных. Магазины будут закрыты в воскресенья — 2, 9, 16 и 23 июня. Выходным станет и четверг — 20 июня – поэтому магазины будут так же закрыты. Рабочим останется лишь воскресенье — 30 июня.

К слову, запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни (в случае если их основное занятие — торговля свежей выпечкой), кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, киоски, в том числе на почтах, вокзалах, в аэропортах, а также на магазины, в которых в этот день за прилавком будут находиться их владельцы.


Блог s13
08:45 02/06/2019
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