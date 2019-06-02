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Денис Блищ: «Проезд в транспорте мы всегда оплачиваем на 100%»

Транспортники периодически говорят, что пассажиры основательно недоплачивают за проезд. Мол, талоны стоят намного дешевле, чем должны. «Вообще это удобная позиция — держать стоимость талона существенно ниже заявленных затрат. Открывается пространство для манипуляций», — считает блогер, знаток транспорта Денис Блищ, и объясняет свою позицию на страницах TUT.BY.


Невероятно, но факт: низкая стоимость проезда в общественном транспорте выгодна всем. Кроме пассажиров.

Я не люблю, когда мне говорят, что белорусы компенсируют лишь часть затрат на проезд в общественном транспорте. Нет, я верю бухгалтерии перевозчика и даже готов оставить в стороне размышления об эффективности его менеджмента. Меня смущает, что мне пытаются навязать мысль, будто дотации из городского бюджета — это некие «государственные» деньги, взявшиеся из ниоткуда. Алло, бюджет формируют обычные люди и предприятия, мелкие, крупные, частные и государственные! Все деньги в бюджете народные, поэтому проезд в транспорте мы всегда оплачиваем на 100% — транспорт же как-то ездит.

Вообще это удобная позиция — держать стоимость талона существенно ниже заявленных затрат. Открывается пространство для манипуляций.

Возмущаетесь духотой летом и холодом зимой? Ну так себестоимость проезда в несколько раз выше, чего ж вы хотите. Почитай, за чужой счет ездите на работу. И быстрее автобусы ехать не могут, график составлен удобно для нас, а не вас — все равно вы платите нам лишь 40−50%, ну максимум 62% от стоимости.


Перевозчику вообще хорошо. Всегда есть аргумент для истребования дотаций, да побольше! Нет, продавать талончики через автоматы, мобильные приложения или по отправке SMS нельзя. Да, нужно строить свою сеть киосков рядом с киосками «Белпечати» и к каждому прикреплять по два сотрудника.

Уверен, перевозчику вообще не нужна оплата на 100% напрямую из кошелька пассажира. Пассажир в таком случае может начать требовать чего-то там соблюдать, требовать комфорт, а не покорно есть что дают. К такому жизнь транспортников не готовила! Намного удобнее заявлять некую себестоимость, жить на дотациях и бесконечно лоббировать повышение цены проезда. Не нравится? Ну так вызывай такси, хе-хе.

И городу тоже стопроцентная оплата напрямую от пассажира не нужна. Очевидно, с нашим уровнем зарплат нельзя взять и сделать талончик по два рубля. Значит, необходимы хотя бы адресные дотации для всех, кто передвигается на общественном транспорте. Но ведь куда удобнее кинуть «Минсктрансу» столько, сколько получается, а дальше выплывай как можешь — продлевай жизнь автобусам, зарабатывай на дополнительных услугах, экономь, рискуй.

Крайние мы с вами, пассажиры. Мы не знаем, сколько на самом деле стоит проезд. Мы не знаем финансовых отношений города и перевозч а. Мы ездим на том, что нам дают, и платим столько, сколько скажут, а это неизбежно приводит к стагнации, деградации и невысокому уровню оказания услуг в принципе. Перевозчику не нужно бороться за пассажира, потому что пассажир приносит ему одни неудобства. Перевозчик борется за дотации, и бог его знает, каких усилий ему стоит их выбивать из бюджета.

Городу выгодно дотировать транспорт так, чтобы он хотя бы не умирал, потому что есть и другие статьи расходов. Наступят очередные Европейские игры — страна подкинет деньжат, чтобы не упасть в глазах небожителей-иностранцев, а там что-нибудь придумаем еще.

Нет, пассажира в этой цепочке нет. Мы как-нибудь потерпим. Сколько того лета… и зимы такие теплые стали.

08:35 02/06/2019
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