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Умерла собака, которая 10 лет жила у могилы хозяина

Всё это время неравнодушные люди подкармливали собаку, однако здоровье её серьезно ухудшилось в последнее время.


Собака по кличке Николетта, которая десять лет сторожила могилу своего хозяина, умерла в Италии.

Об этом случае, напоминающем историю японского пса Хатико, который в течение девяти лет ежедневно приходил в одно и то же время на вокзал встречать умершего хозяина, рассказало издание La Repubblica.

По информации газеты, Николетта провела десять лет у могилы своего хозяина на острове Искья. Все это время неравнодушные люди подкармливали собаку, однако здоровье ее серьезно ухудшилось в последнее время из-за старости. Пес умер в возрасте 14 лет.

Ветеринары усыпили Николетту. Местные жители со скорбью восприняли новость о ее смерти, о которой рассказали многие газеты. История Николетты стала вирусной в соцсетях.


Sputnik
08:12 02/06/2019
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