Умерла собака, которая 10 лет жила у могилы хозяина





Собака по кличке Николетта, которая десять лет сторожила могилу своего хозяина, умерла в Италии.





Об этом случае, напоминающем историю японского пса Хатико, который в течение девяти лет ежедневно приходил в одно и то же время на вокзал встречать умершего хозяина, рассказало издание La Repubblica.





По информации газеты, Николетта провела десять лет у могилы своего хозяина на острове Искья. Все это время неравнодушные люди подкармливали собаку, однако здоровье ее серьезно ухудшилось в последнее время из-за старости. Пес умер в возрасте 14 лет.





Ветеринары усыпили Николетту. Местные жители со скорбью восприняли новость о ее смерти, о которой рассказали многие газеты. История Николетты стала вирусной в соцсетях.



