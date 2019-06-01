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Желающие получить американскую визу должны указывать ссылки на свои соцсети

Эти меры направлены на "выявление террористов, угроз общественной безопасности и других опасных лиц", чтобы не допустить их в страну.

Американские власти начали запрашивать информации о социальных сетях у подающих заявление на визу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

"Государственный департамент обновил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы, чтобы запрашивать дополнительную информацию, в том числе об идентификаторах в социальных сетях, у большинства подающих на американскую визу", - сказал собеседник.

По словам представителя Госдепа, нововведение призвано усовершенствовать процесс проверки заявителей и подтверждения их личности.

Данная инициатива впервые была озвучена в марте 2017 года в указе президента Дональда Трампа об ужесточении проверок желающих въехать в США.

Требование, по информации издания Hill, вступило в силу с начала месяца. СМИ отмечает, что заявитель может указать, что не пользуется соцсетями. Но если вскроется, что у него все же есть аккаунты, могут быть "серьезные иммиграционные последствия".


21:58 01/06/2019
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