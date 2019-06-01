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Фотофакт. Как посол Ватикана кормил бездомных в Гомеле

1-2 июня с визитом в Гомеле находится апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.


Представитель Папы римского посетил католические учреждения, выполняющие социальную функцию: Детскую деревню для детей-инвалидов, построенную на пожертвования зарубежных спонсоров через католическую благотворительную миссию «Каритас-Милосердие», а также Дом милосердия сестер Матери Терезы.

В Доме милосердия посол Ватикана обратился с речью к десяткам бедных и бездомных, собравшихся на обед.

Архиепископ Габор Пинтер напомнил, что главные «одежды», которые нам нужны, это любовь к Богу и к тому, кто рядом. Также Папский нунций помог сестрам Матери Терезы и волонтерам раздать еду бездомным. В тот день для них приготовили суп с мясом и макаронами.

Свабода
20:01 01/06/2019
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