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Но теперь у неё оставалось не так много времени, поэтому его Изабелла решила использовать с умом.

Мама пятерых детей всегда активно занималась спортом и своих домочадцев приучала к тому же. Изабелла своим примером показывала, что надо быть сильными, выносливыми и здоровыми. Поэтому после небольшой ремиссии она решила, что у неё есть достаточно времени, чтобы устроить с каждым ребёнком отдельно по небольшому, но запоминающемуся приключению, пишет Daily Mail.





С сыном Оливером женщина устроила поход по Пути Святого Иакова в Испании, с Кейсоном пробежала марафон в Аляске, а с Дэвидом — прошла триатлон Ironman в Южной Корее. Следующей на очереди стала Белла Крейн — 22-летняя дочь Изабеллы. С ней женщина решила взобраться на одну из самых высоких гор в мире — Аконкагуа, что находится в Андах, пишет life.ru





"Я не думала, что заберусь на самый верх. У меня не было никаких иллюзий, ведь я серьёзно больна. Но когда сдавалась я, меня подбадривала дочь, а когда не могла больше Белла, я подталкивала её дальше"





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Поход занял у женщин две недели. За это время им пришлось бороться с 40-градусным морозом и разреженным воздухом, который усложнял жизнь Изабелле с раком лёгких. Ослабленная после химиотерапии женщина постоянно боялась упасть, ведь из-за болезни её кости стали более хрупкими, но всё обошлось. Женщины добрались до пика и сфотографировались с широкими улыбками на высоте 6,7 километра.