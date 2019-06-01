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Один не уступил дорогу, другой – перевернулся

Под Минском возле аэропорта столкнулись две легковые машины.

Под Минском возле аэропорта столкнулись две легковых машины. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на столичную городскую ГАИ, автомобиль "Форд-Мустанг" и "Мазда" шли из аэропорта в направлении трассы М1.

Во время перестроения водитель "Мазды" не уступил дорогу, столкнулся с "Фордом" и тот перевернулся.

Водитель "Форда" получил повреждения и был доставлен в больницу, но вскоре медики отпустили его домой. Проводится проверка.


18:24 01/06/2019
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