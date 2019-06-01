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Названа «беспрецедентная» сумма компенсаций за катастрофу в Шереметьево

Размер компенсации пострадавшим и семьям погибших при крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево 5 мая составил 286,6 миллиона рублей.

Фото: РИА Новости
 Об этом в субботу, 1 июня, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Глава Минтранса назвал объем выплат беспрецедентным. Он уточнил, что 73,2 миллиона рублей заплатили страховые компании, 213,4 миллиона рублей — авиакомпания «Аэрофлот».

«Наверное, это лишь малая компенсация того, что могло бы быть заплачено, но на сегодняшний день ситуация такова. Выплаты продолжаются», — сказал Дитрих.

30 мая ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимир Кофман заявил, что к 5 июня будет опубликован предварительный отчет о катастрофе, однако специалистам «уже известно», что она произошла из-за «грубых приземлений». После этого МАК выпустил заявление, что «высказывания отдельных сотрудников» не являются позицией комитета.

Ранее сообщалось, что экипаж SSJ-100 в нарушение инструкции не выпустил тормозные щитки при заходе на аварийную посадку, а командир «дергал» ручку управления самолетом, из-за чего нос лайнера отклонялся вверх-вниз.

SSJ-100 загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек.

16:40 01/06/2019
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