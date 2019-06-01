Как в 50-х годах в Витебске хотели сделать море

Площадь Витебского водохранилища должна была составить 800 кв. км, а его ширина – 10 км

Витебская ГЭС: проект 1956 года и нынешний вид. Фото: «Витебский рабочий», 28 января 1956 года; Сергей Мартинович

Мало кому известно, что Витебская гидроэлектростанция – вовсе не современный проект. Построить ее планировали 63 года назад и даже включили в директивы ХХ съезда КПСС, собравшегося в Москве в феврале 1956 года:





Закончить строительство Василевичской районной электростанции и осуществить строительство Витебской гидроэлектростанции, Витебский курьер. пишет Витебский курьер.





В середине 1950-х годов Витебск, еще не до конца восстановившийся после войны, планировалось сделать крупным промышленным центром союзного значения. К уже имевшимся предприятиям должны были добавиться заводы сельскохозяйственного машиностроения и электроизмерительных приборов. Развивавшаяся промышленность требовала много электрической энергии.





1955 год. Карта проектируемого Витебского моря. Из фондов Белорусского государственного архива научно-технической документации





В 1953-1956 годах Московским отделением Гидроэнергопроекта Министерства электростанций СССР и еще 15 проектными и научно исследовательскими организациями был разработан проект Витебской ГЭС. Руководителями проекта были инженеры М. Ханин и А. Авакян.





1956 год. Проектировщики Витебской ГЭС. В центре — М. Ханин. «Советская Белоруссия», 20 января 1956 года





В отличие от нынешней гидроэлектростанции на Западной Двине, проект 1956 года предусматривал затопление больших территорий Витебского района, а также соседних районов Смоленской и Псковской областей. На месте лесов, полей и лугов появилось бы Витебское море.





Площадь водохранилища должна была составить 800 кв. км, а его ширина – 10 км. Это было в 15 раз больше Каунасского водохранилища в Литве и в 2 раза меньше одно из крупнейших водохранилищ на Волге – Горьковского.





На новое место планировалось перенести два районных центра – Сураж и Усвяты. Сураж – старинное местечко на Двине – переносился к поселку Яновичи и объединялся с ним в город Новый Сураж. С этой целью в 1957 году центр Суражского района был перенесен в Яновичи (в 1960 году Суражский район был присоединен к Витебскому району).





Плотина Витебской ГЭС, запроектированной в 1956 году, должна была располагаться на 2 км восточнее нынешней, у деревни Подберезье. Вторая плотина служила бы для подъема реки Лужеснянки, соединенной с водохранилищем каналом. Третью плотину длиной 15 км хотели соорудить в Усвятском районе для предотвращения переливания воды из водохранилища в реку Ловать.





Такой должна быола стать Витебская ГЭС. Рисунок из газеты «Советская Белоруссия» за 26 июля 1956 года





Витебская ГЭС должна была улучшить работы латвийских гидроэлектростанций Двинского каскада. Стоимость электроэнергии уменьшалась бы в 4-5 раз, улучшилось бы судоходство, а по берегам затопленных территорий возникли бы охотничьи и рыболовецкие хозяйства, санатории, дома отдыха и пионерские лагеря.





Гидроэлектростанция могла изменить весь двинский пейзаж. Появились бы острова и плесы длиной по 20-30 км. Озеро Вымно стало бы частью водохранилища, заполнился бы водой яр у деревни Курино.





В 1950-е годы Витебская ГЭС, хоть и была включена в директивы ХХ съезда КПСС, так и осталась в проекте. Вероятнее всего, у государства просто не хватило средств, чтобы возводить несколько гидроэлектростанций одновременно. В эти же годы строились мощные каскады ГЭС на Волге и сибирских реках. Больших затрат стоило также переселение людей на новые места.



