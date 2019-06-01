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Теперь и огнеборец. В Минске появилась статуя Пожарного

В Минске появилась статуя Пожарного. Как сообщает БЕЛТА, скульптуру мужчины в старинном костюме пожарного торжественно открыли возле музея МЧС на Городском Валу.

 

Ранее в историческом здании располагалось пожарное депо, сейчас там произошла реконструкция и работает музей. В честь официального открытия этого заведения презентовали и скульптуру, которая должна увековечить столичных спасателей.

 

Автор скульптуры — Юрий Анушко. Статуя олицетворяет абстрактный образ пожарного конца XIX — начала ХХ века и не привязана к историческим персоналиям.

13:51 01/06/2019
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