Теперь и огнеборец. В Минске появилась статуя Пожарного
В Минске появилась статуя Пожарного. Как сообщает БЕЛТА, скульптуру мужчины в старинном костюме пожарного торжественно открыли возле музея МЧС на Городском Валу.
Ранее в историческом здании располагалось пожарное депо, сейчас там произошла реконструкция и работает музей. В честь официального открытия этого заведения презентовали и скульптуру, которая должна увековечить столичных спасателей.
Автор скульптуры — Юрий Анушко. Статуя олицетворяет абстрактный образ пожарного конца XIX — начала ХХ века и не привязана к историческим персоналиям.
13:51 01/06/2019