Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Ученые нашли на дне Северного моря следы неизвестного доисторического мира

Исследования проводились на территории, относящейся к Доггерленду – массиву, расположенному между восточным берегом Британских островов, и материковой частью Европы.

Исследователи из британского Университета Бредфорда нашли на дне Северного моря следы затонувшего мира периода мезолита, сообщил журнал Live Science.

Ученые в ходе 11-дневной экспедиции взяли со дна пробы, установив, что возраст поднятых окаменелых останков достигает около 10 тысяч лет. Исследования проводились на территории, относящейся к Доггерленду – массиву, расположенному между восточным берегом Британских островов, и материковой частью Европы – у берегов Дании и Норвегии.

Ранее было установлено, что под донными отложениями в данной части Северного моря есть спрессованный торф.

Исследователи предположили, что приблизительно 12 тысяч лет назад на изучаемом участке, который был сушей, обитали охотники и собиратели. Однако они покинули Доггерленд спустя четыре тысячи лет из-за затопления местности водами моря.

"Мы уверены, что обнаружим следы поселений: количество артефактов из региона указывает – там что-то есть", – сказал археолог Винсент Гаффни.

Сообщается, что исследования в этой части Северного моря будут продолжены уже осенью текущего года: дно ученые будут изучать, используя голландский исследовательский корабль.




sputnik.by
13:13 01/06/2019
Поделиться



Последние известия


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё