Фотофакт. Джон Уоррен из телешоу «Поедем, поедим!» зажег фонари в Бресте
30 мая Брест посетил телеведущий программы «Поедем поедим» Джон Уоррен, сообщает BrestCITY.
Фото: BrestCITY
Гость зажег несколько фонарей на улице Советской и пообщался с людьми. За полчаса пребывания на Советской Джон получил в подарок автопортрет от брестской художницы Наталли Шайон, конфеты с оригинальными начинками от местного шоколатье Александра Скиндера, имбирный пряник с предсказанием от брестчанки Татьяны Стасюк и уникальные травяные стельки от председателя областного профсоюза ремесленников «Содружность» Жана Васько.
12:04 01/06/2019