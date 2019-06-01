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Фотофакт. Джон Уоррен из телешоу «Поедем, поедим!» зажег фонари в Бресте

30 мая Брест посетил телеведущий программы «Поедем поедим» Джон Уоррен, сообщает BrestCITY.

Фото: BrestCITY

Гость зажег несколько фонарей на улице Советской и пообщался с людьми. За полчаса пребывания на Советской Джон получил в подарок автопортрет от брестской художницы Наталли Шайон, конфеты с оригинальными начинками от местного шоколатье Александра Скиндера, имбирный пряник с предсказанием от брестчанки Татьяны Стасюк и уникальные травяные стельки от председателя областного профсоюза ремесленников «Содружность» Жана Васько.



12:04 01/06/2019
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