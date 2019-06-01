В Туркменистане началась «охота» на татуировщиков





Отмечается, что в Ашхабаде полиция начала допрашивать людей с татуировками, заставляя их выдавать имена наносивших тату людей.





В данный момент в Туркменистане услуги по нанесению татуировок оказываются полулегально. Несмотря на отсутствие официального запрета, до недавнего времени в стране не было официальных тату-салонов.





Власти страны регламентируют внешний вид граждан, запрещая им носить модные стрижки, окрашивать волосы мужчинам, носить облегающие платья и ходить с распущенными волосами женщинам. При этом запреты чаще всего носят неформальный характер.





Ранее госслужащим в Ашхабаде запретили носить солнцезащитные очки. С них берут расписки, что они ознакомлены с этим требованием.



