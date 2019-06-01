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Все в сад! Эко-театр, цирк-пырк и звезда «Евровидения» Loreen: день Швеции стартовал в Верхнем городе

День Швеции начался 1 июня в Верхнем городе, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

День Швеции в Верхнем городе, 2017 год. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY


Мероприятий запланировано много, а площадок – 17, поэтому, чтобы не потеряться, не помешает приобрести их карту, с точным временем и местом. Сделать это можно у информационного пункта рядом с главной сценой. Прогулка по Верхнему городу сегодня обещает стать увлекательным квестом. Кстати, приходить советуют в национальных шведских костюмах или хотя бы с элементами синего и желтого цветов в одежде, а потом выкладывать свое фото в соцсети с хештэгом #наденьШвецию. Самые активные участники получат приз.

Официальное открытие праздника, с выступлением Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в Беларуси Кристины Юханнессон, начнется в 13.00, но основные активности стартуют за час до этого. Что стоит не пропустить?

Музыка и танцы

Постоять в сторонке на Дне Швеции не получится. Уже днем на сцене выступит шведский хор «Svart på vitt» вместе с ансамблем солистов «Вытокі». Впервые в Беларусь приедет исполнитель романтичных баллад Енс Лекман. Любителям потанцевать, наверняка, понравятся известные хиты Roxette, Ace of Base, ABBA, Secret Service в исполнении кавер-бэнда Петра Клюева. Вечером, с 20.00 – знаменитые белорусы – группа J:Морс. А затем – долгожданный хедлайнер. В столицу приехала победительница «Евровидения 2012» Loreen (Лорин).

Еда и напитки

Главный фуд-корт развернется на всей площади Свободы. Тут вам и встречи с фуд-блогерами, и дегустации. Правда, все призывают не просто попробовать национальные шведские блюда, но и приобщиться к эко-культуре: выкидывать мусор в раздельные контейнеры или вовсе отказаться от пластика. Обязательно попробуйте вкуснейший шведский кофе, а также мини-булочки с корицей.

Развлечения и спорт

В начале дня объявят победителя инстаграм-конкурса #швециярядом, который получит сертификат на тур в Швецию. Будет работать зона виртуальной реальности, где, надев очки, можно взглянуть на Стокгольм с высоты птичьего полета и почувствовать себя отважным пилотом. Не совсем развлекательное, но стоящее мероприятие – фотовыставка шведского мастера Юхана Бэумана «Шведские папы». Любителям активного отдыха подойдут мастер-класс по флорболу, соревнования по настольному хоккею и школа скандинавской ходьбы.

Детская программа

Малышей ожидает веселый цирк-пырк, а также стокгольмские больничные клоны с шоу мыльных пузырей, дрессированными животными и даже настоящим клоунским парадом. Тут же – театрализованные чтения, спектакли, мюзиклы и концерт от загадочного Человека Бумбурум-оркестра. Для тех, кто устал – добро пожаловать в релакс-уголок. Кстати, можно и перевоплотиться в героев любимой сказки, преобразившись с помощью аквагрима.

Экологические решения

Впервые на Дне культуры Швеции – экологическая зона в образовательном формате. Можно посетить мастер-класс по сортировке мусора или увидеть представление эко-театра. Программа предполагает выступления экспертов, касающиеся экологического образа жизни. Расскажут, что такое eco-fika в местной культуре и познакомят с натуральными фермерскими продуктами.

Образовательные лекции и мастер-классы

Организаторы культурно-образовательной площадки «Узнай Швецию» зовут на презентацию учебных программ Шведского института. Тут же можно порисовать на деревянных фигурках, попасть на урок шведского языка или послушать лекцию о том, почему музыку этой страны так любят во всем мире.

Автомобили и бытовая техника

Даже автолюбителям на Дне Швеции будет чем заняться. На одном из паркингов покажут последние модели грузовиков и легковых авто от нескольких известных компаний, а заодно – робота-газонокосилку и инстапринтер. Пройдут Международные соревнования Клуба операторов дорожно-строительной техники Volvo Construction Equipment. Ивент серьезный. Победители выйдут в европейский финал и смогут побороться за титул чемпиона.


11:46 01/06/2019
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