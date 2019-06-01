Могилевчанка спела так, что к ней повернулись все судьи украинского шоу
Юная певица из Могилева Мария Магильная прошла слепые прослушивания на украинском вокальном шоу. К ней развернулись все наставники.
Кадр из видеорепортажа ТРК Могилев
Необычная аранжировка песни украинского исполнителя и вокал могилевской девушки удивили жюри. Свой путь Мария продолжит в команде «Время и Стекло».
Главной же миссией на вокальных конкурсах Мария считает возможность рассказать про Беларусь, ее культуру и таланты. Во время концерта на Площади Славы 30 мая юная певица представила новую белорусскоязычную композицию Евгения Олейника «Кветкі сінія».
Видео: ТРК Могилев
10:56 01/06/2019