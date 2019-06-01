Кадр из видеорепортажа ТРК Могилев





Необычная аранжировка песни украинского исполнителя и вокал могилевской девушки удивили жюри. Свой путь Мария продолжит в команде «Время и Стекло».





Главной же миссией на вокальных конкурсах Мария считает возможность рассказать про Беларусь, ее культуру и таланты. Во время концерта на Площади Славы 30 мая юная певица представила новую белорусскоязычную композицию Евгения Олейника «Кветкі сінія».

Видео: ТРК Могилев